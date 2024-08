Tutti salgono a bordo del nuovo Mps Ognuno si prende un po’ di merito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Perfino la coppia di economisti leghisti, Alberto Bagnai e Claudio Borghi, brinda al rinascimento del Monte, attribuendone i meriti al Governo e ricordando "i disastri targati Pci". Il coro di plausi per la nuova stagione della banca più antica del mondo è generale. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani definisce gli utili d’oro del bilancio semestrale "uno dei punti di maggiore successo della mia presidenza in questi quattro anni. Mi ricordo quando andavo dall’allora ministro delle Finanze Gualtieri per perorare la causa del non svendere Mps, ci preparammo anche a manifestazioni in piazza, ma soprattutto ci fondammo sul portare i dati con l’allora sindaco di Siena, il presidente della Provincia, con ragionamenti che maturavamo con il sindacato. Dicevo no alla svendita dell’ultima banca toscana, oggi mi sento orgoglioso".