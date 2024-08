The Spell Brigade parteciperà a Tiny Teams 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) Bolt Blaster Games è molto entusiasta di annunciare la sua partecipazione a, un festival che mira a celebrare titoli creati da singoli sviluppatori o micro team, che inizierà l’8 agosto. Bolt Blaster Games condividerà il suo nuovo e divertente titolo, The, un gioco cooperativo roguelite di tipo bullet-heaven che riunisce gli amici per sconfiggere orde di nemici completando gli obiettivi della mappa. I partecipanti apotranno giocare a una build iniziale della versione Early Access di The. Il team di sviluppo potrà anche rispondere a qualsiasi domanda sul gioco durante l’evento. Puoi anche provare Thesu Steam scaricando la demo dalla pagina Steam qui. Caratteristiche principali Survival-like Gameplay con follie multigiocatore: goditi il ??brivido di combattere insieme migliaia di strani mostri.