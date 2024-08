Taylor Swift annullati i concerti a Vienna per rischio attentato I fan sconvolti | Non credo riuscirò mai a superare tutto questo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Non posso credere che il concerto che aspettavo da più di 10 anni non si farà più. Nonmai a”, ha scritto una fan disotto al post Instagram di Barracuda Music, una pagina che si occupa di eventi musicali in Austria. Le affezionatissimeies si dicono ancora sconvolte per quella che si sarebbe potuta trasformare in una tragedia (potenzialmente) senza precedenti. Le autorità austriache hanno infatti arrestato due persone accusate di star progettando unterroristico di matrice jihadista in occasione di uno dei tre live (ora) della pop star statunitense. Il connubio perfetto: l’occidente ed una delle sue icone,. Uno dei due papabiliri incarcerati, di 19 anni, riporta Adnkronos, avrebbe confessato le sue intenzioni alla polizia austriaca.