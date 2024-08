Strumentalizzate i bambini rom voi nei campi nomadi col tacco 12 | Matone spiana il Pd | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Simonetta, deputata della Lega, mette a tacere lo sbaritare della sinistra in Aula sul Dl carceri. E lo fa con un intervento che ha ammutolito i banchi dell'opposizione raccogliendo gli applausi scroscianti della maggioranza: "L'iniziativa del deputato Pd Marco Lacarra che non vuole la mia firma sotto l'ordine del giorno per evitare che minori vivano con le madri in carcere, la dice lunga su chi, in questo Parlamento, chiede agli altri una patente di democrazia e poi si comporta in maniera autoritaria”. Laintervenendo sul decreto carceri ha così smontato l'ordine del giorno presentato dal piddino Marco Lacarra in difesa delle detenute madri. Odg poi bocciato dall'Aula.