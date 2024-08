Sinner-Coric oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Jannikse la vedrà contro Bornanel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città canadese. Comincia contro il croatola difesa del titolo per il numero uno al mondo, che torna in campo dopo aver saltato le Olimpiadi per una tonsillite e lo fa da candidato principale alla vittoria del torneo. Non dovrebbe presentare insidie il debutto per, che partirà ampiamente favorito ed ha anche vinto l’unico precedente contro, a Monte-Carlo nel 2022. Guai però a sottovalutare il croato, ex top 15 e capace di superare le qualificazioni oltre che di superare al primo turno lo spagnolo Martinez. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(giovedì 8 agosto). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle 17.