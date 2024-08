Semaforo di Via Gramsci Opposizioni all’attacco | Serviva una rotonda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Se diventasse disciplina olimpica centrare il rettangolo con la ruota anteriore, Sesto manderebbe alle Olimpiadi decine di cittadini". La butta sull’ironia il consigliere di Italia VivaToccafondi ma in realtà molti automobilisti e scooteristi concorderanno a proposito dell’impianto semaforico con sensore di movimento in via, in zona Quinto: "A quel- prosegue Toccafondi – c’è chi si è arreso ed è tornato indietro, ha cambiato strada o direzione. C’è chi scende per capire se ha ‘centrato’ il bersaglio, chi fa avanti ed indietro. Possibile che nel 2024 questo sia il sistema più utile per regolare il traffico? Unaera troppo semplice?".