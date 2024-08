S Maria Apparente l’edicola-tabaccheria cambia gestione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Cambio della guardia nel segno dell’entusiasmo a Santa, ben gestita da decenni da Elena Marzialetti, è passata nelle mani del nuovo titolare Christian Chiurchiù (nella foto), che inaugurerà l’esercizio commerciale il 18 agosto. "Abbiamo approfittato di questi giorni – sdpiegao Chiurchiù – per curare il nuovo allestimento del locale e presentarci all’appuntamento con la clientela domenica 18". Per Chiurchù inizia una nuova fase della vita lavorativa, passando dal lavoro dipendente a quello in proprio.di Santaè una delle più importanti, lungo la direttrice centro città-zona commerciale. Ennio Ercoli