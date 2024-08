Rossella Fiamingo tifa per Imane Khelif | Ha subito un trattamento ingiusto

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024)sta dalla parte di. “È una donna e se è stata autorizzata, evidentemente, può gareggiare. A non essere giusto è ilche ha”, osserva la schermitrice azzurra in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “Tutti gli atleti conoscono i controlli a cui siamo sottoposti prima di una qualsiasi gara. Ancora di più alle Olimpiadi”, fa notare, che ai Giochi in corso a Parigi ha conquistato l’oro nella spada a squadre. La schermitrice catanese prende dunque le difese della pugile algerina, accusata da più parti di essere inadatta a gareggiare con altre atlete donna.è approdata alla finale per l’oro nei pesi welter donna tra le polemiche, divampate in particolare dopo il match degli ottavi, che l’ha vista eliminare l’italiana Angela Carini.