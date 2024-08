Re Carlo ultime notizie | l’abitudine che fa infuriare la Regina Camilla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) La storia d’amore che legad’Inghilterra è nota a tutti. I due sono protagonisti di un amore assoluto, che è andato oltre il volere della Famiglia Reale e i loro rispettivi matrimoni, restando indissolubile nel tempo ed essendo percepibile ancora oggi. Ma come ogni coppia affiatata, che condivide la vita da tanto tempo, tra i sovrani inglesi non mancano gli screzi e i battibecchi. La quotidianità, infatti, porta piccole incomprensioni, che nascono dallo scontrarsi di caratteri, abitudini e modi di pensare diversi. La sorella della, Annabel Elliot, ha rivelato una particolarità di Re, che fa davvero infastidire la. Alla base di alcuni screzi tra la coppia reale, ci sarebbero le coperte scelte per il loro letto.