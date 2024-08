Protesta dei Balneari | Ombrelloni Chiusi in Segno di Dissenso Contro il Governo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pescara - Venerdì 9 agosto i titolari degli stabilimentilungo le spiagge italiane ritarderanno l'apertura degliperrel'inerzia delriguardo alle concessioni demaniali marittime. Questa azione, che vede l'adesione dell'80% delle 144 concessioni della provincia di Pescara, è stata organizzata dal Sindacato Italiano(SIB). Riccardo Padovano, presidente del SIB Abruzzo, ha espresso il malcontento della categoria in una nota ufficiale: "La categoria è esausta e, in passato, ha richiesto con insistenza una risposta che non è mai arrivata. Si sperava nell'istituzione di un tavolo di lavoro, anche prima delle ferie, per rasserenare gli animi dei titolari. Tuttavia, come recita un proverbio, 'non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire'.