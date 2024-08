Pestato a sangue dai buttafuori per difendere il fratellino Omar muore a 23 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024)Bassi, un ragazzo di 23, ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto in una discoteca di Origgio, in provincia di Varese. L’episodio è accaduto sabato 20 luglio, durante una serata che doveva essere di festa, ma che si è trasformata in tragedia., insieme ai suoi amici e familiari, si trovava al DolceBeach per festeggiare un compleanno. La serata ha preso una piega drammatica, quando una discussione è scoppiata tra il fratello minore di, Thomas, e un altro ragazzo. Leggi anche: Livorno, ventenne precipita sugli scogli: condizioni gravissime Il pestaggio Idel locale sono intervenuti e, secondo il racconto dei testimoni, hanno colpito Thomas con un pugno, facendolo svenire.ha cercato diil fratello, ma questo ha scatenato la reazione violenta del gruppo di addetti alla sicurezza.