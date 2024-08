Pallanuoto Italia-Ungheria si rigioca? L’esito del ricorso del Settebello

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non si placano le polemiche sulla sfidadi, valevole per i quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri sono stati eliminati ai rigori ma la gara è salita alla ribalta per le decisioni arbitrali e in particolar modo per un episodio. Nel finale del secondo quarto la partita potrebbe svoltare: gol del 3-3 di Condemi ma l’arbitro annulla per un fallo violento per aver colpito al volto il suo avversario. Il direttore di gara non solo non convalida la rete, ma concede un rigore all’per il 4-2 e una superiorità numerica di 4 minuti. La decisione sulL’ha presentatocontro la decisione. Dopo aver convocato il giocatore azzurro, il vicepresidente della Fin e il direttore tecnico azzurro, il giudice ha stabilito che la partita non si rigiocherà.