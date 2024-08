Palladino punta sul ’suo’ Colpani Obiettivo doppia cifra | è un patto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gli è bastato un pugno di minuti per iniziare subito a disegnare il suo calcio. Quello a cui aveva abituato (più che bene) i tifosi del Monza e che in parte ha contribuito negli ultimi due anni alle fortune di Raffaele. La forma è ancora ben lungi dall’essere la migliore eppure Andreasembra essere già a suo agio nel nuovo vestito tattico che l’allenatore ha disegnato per la sua Fiorentina: perno della trequarti, a pochi passi dallae - soprattutto - punto di riferimento per fare da raccordo tra centrocampo e attacco.