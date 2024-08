Nessun sostituto nel ruolo di Macìa Non ci sono giocatori big incedibili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Vendita del club e dei calciatori big, tifosi, stadio, licenziamento di Macia. Per sviscerare meglio e, dove possibile, per chiarire questi argomenti, lo Spezia, attraverso la voce dell’amministratore delegato Andrea Gazzoli, ha voluto convocare ieri una conferenza stampa. "Punti di nostro interesse", da approfondire, ha spiegato subito il dirigente. "Da quandoarrivato – ha esordito Gazzoli – chi fa parte della famiglia Spezia, lavora per il bene del club. Tutti lo abbiamo a cuore, in primis i Platek. Da contraltare c’è il ringraziamento ai tifosi,loro la stella polare e i quasi 4.000 abbonamenti stipulatiun segno di grande attaccamento". Poi, andiamo per punti. Innanzitutto Macia, perché l’avete licenziato? "Quando c’è un episodio come è stata l’interruzione del rapporto con Macia, ci deve essere il rispetto delle parti.