Malnutriti assetati e sofferenti | la Forestale salva 7 cani lasciati al sole

(Di giovedì 8 agosto 2024) Gubbio, 8 agosto 2024 - Settesotto ilin un ricovero senza tettoia e in pessime condizioni igieniche. Così li hanno trovati i Carabinieri Forestali di Gubbio e Valfabbrica. I militari sono intervenuti in un terreno in una frazione di Gubbio insieme con il personale del servizio veterinario della USL Umbria1. Nella radura c'erano 5 segugi italiani, 1 lagotto romagnolo e 1 meticcio, tutti con regolare microchip, rinchiusi in una zona con erba alta e fitta, senza alberi o tettoia che potessero fare ombra. I poveri animali da subito si presentavano in una condizione di forte criticità, senza riparo dal, senza acqua e poco cibo.