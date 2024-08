L’ultima di Briatore | Margherita di lusso nella capitale della pizza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Crea scompiglio a Napoli il Crazy, il nuovo locale glamour e lussuoso che Flavioaprirà a fine estate sul lungomare: tra iioli napoletani c’è chi dà il benevenuto a una iniziativa ‘coraggiosa’, chi la considera una contaminazione all’insegna dello show, mentre i consumatori temono che laa 17 euro possa innescare un aumento indiscriminato dei prezzi. Aprirestorica, e con prezzi parecchio più altimedia (ma "come a Milano"), per l’imprenditore non rappresenta una sfida da vincere: "Crediamo che la nostra formula di ‘fine dining’ diversa e unica possa essere una aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale". "Sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buonain un locale di, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento, sia assolutamente corretto", afferma.