L’Osimana prova a crescere ancora

(Di giovedì 8 agosto 2024) Esordio casalingo domani per(Eccellenza) al Diana. Seppur a porte chiuse visto che lo storico stadio dei ‘’senzatesta’’ è squalificato fino a fine mese dopo i noti fatti di Coppa Italia di fine febbraio in Umbria. E quindi si disputerà senza tifosi l’amichevole contro l’Ancona, la seconda stagionale per i ragazzi di Claudio Labriola dopo quella di venerdì a Trodica persa per 3-0. "Abbiamo pagato un po’ dazio dal punto di vista atletico visto che veniamo da due settimane molto intense – afferma mister Labriola –. Stiamo mettendo benzina per quello che sarà il campionato e di fronte avevamo una squadra che aveva iniziato da poco la preparazione e quindi con un’altra gamba. Avevamo messo in preventivo che avremmo incontrato delle difficoltà, oltre al fatto che avevamo qualche ragazzo a riposo in via precauzionale.