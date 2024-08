LIVE Canoa Velocità Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia il programma della giornata attesa per Tacchini e Casadei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.49 Si proseguirà tra poco con la terza delle cinque batterie del C1 500 maschile. 10.41 Harrison (Usa) vince la seconda heat in 45.70 e avanza con Trushkina (Atleti Olimpici Indipendenti), seconda in 46.15. 10.35 Tra poco al via la seconda delle cinque batterie del C1 500 femminile. 10.31 La polacca Borowska vince la prima heat del C1 200 in 47.92 e avanza in semifinale al paribrasiliana Conceicao do Nascimento, seconda in 48.57. 10.30la. 10.20 Dieci minuti al via del, si partirà con le batterie del C1 200 femminile. 10.15 Agli azzurri servirà chiudere tra i primi quattro all’interno di quella che sarà la seconda semifinale per andarsi poi a giocare le medaglie a partire dalle ore 13.20. 10.