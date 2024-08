Laneus Approda a Ibiza | una collaborazione con Casa Jondal

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il brand di abbigliamento arriva a, brand di abbigliamento Made in Italy noto nel panorama knitwear internazionale, sbarca a. Unaentusiasmante è nata tra, una delle location più rinomate dell’isola. Il beach club ospita la collezione SS24 dinello shop estivo’s Particular, situato in una delle spiagge più iconiche di. Questariflette l’armonia tra l’eleganza rilassata e il design moderno del brand e il vibrante spirito dell’isola. Il 4 agosto,ha celebrato la sua community durante il novilunio presso il nuovo boutique hotel Unio a Cala Carbo, con vista sull’isola magnetica di Es Vedrà. Chicca Senia, Art Director del marchio, ha accolto gli ospiti internazionali con una cerimonia di energizzazione dei cristalli e una cena curata dal ristorante di tapas Hambre.