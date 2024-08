La tempesta flagella ancora Milano Alberi caduti e strade allagate Video

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Prima il cielo nero, a metà pomeriggio. Poi i fulmini e le cascate di pioggia: è lache ieri poco dopo le 17 ha sferzatocausando crolli diin più quartieri,e deviazioni di mezzi pubblici. In piazza Duomo, cittadini e turisti sono stati colti di sorpresa e hanno cercato riparo tra dehor e negozi. In città nessuno per fortuna è rimasto ferito ma i disagi sono stati parecchi nel pomeriggio caratterizzato da un temporale violento con raffiche di vento che hanno spazzato via in pochi minuti una giornata rovente. Non una sorpresa, perché sulla regione era stata proclamata l’allerta gialla. E i danni sono stati in più luoghi, tra cui Melegnano, Rozzano e Busto Garolfo. In serata erano 190 le richieste di soccorso raccolte dai vigili del fuoco non solo nella provincia di