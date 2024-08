La Larcianese è pronta per la preparazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Inizia domani la nuova stagione della. Appuntamento allo stadio Idilio Cei di Larciano per l’inizio della. Mister Maurizio Cerasa ha convocato i confermati della passata stagione e nuovi rinforzi, frutto ella campagna acquisti. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Gabriele Cerri ufficializzerà tutti i nomi della rosa dei giocatori che prenderanno parte al ritiro. Ancora non sono stati resi noti i nomi dei portieri che difenderanno la porta viola. L’accordo è vicino. Sicuramente la scelta ricadrà su due giovani del 2005, che occuperanno la casella delle quote. Nella prossima stagione sarà infatti obbligatorio inserirei dal primo minuto di gioco almeno una quota. Stabilito il programma delle amichevoli: la prima delle è fissata per lunedì 12 agosto alle ore 20.30 al Cei contro la Pistoiese.