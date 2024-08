I buffet da matrimonio più tirchi di sempre

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 8 agosto 2024) I matrimoni si fanno più informali, meno impostati e forse anche più sentiti. Tra cerimonie simboliche, scambi di promesse, riti più brevi e meno burocratici, si ha la sensazione di assisterepiù a una vera festa dell'amore. E questo è un bene. Se è vero che il giorno delle nozze è tutto dedicato agli sposi, è altrettanto vero però che un po' di attenzione per gli ospiti deve esserci (altrimenti, perché invitare così tante persone?): l'informalità, invece, sta iniziando a prendere il sopravvento anche a tavola, con menu alternativi ordinati dai fast food, snack e dolcetti che hanno sostituito la cena nuziale. Sia chiaro, quei pasti pantagruelici di una volta non sono più i ben accetti, considerando il grande spreco che comportano, ma almeno un paio di piatti sarebbe bene servirli a chi ha investito tempo e denaro per essere presente in quel giorno speciale.