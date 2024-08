Francesco Chiofalo Vi svelo perché io e Drusilla ci siamo lasciati | la verità circa la fine della relazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)Gucci si sono? L’imprenditore digitale svela i motividel rapporto (e non solo) I retroscenaladel rapporto traGucci emergono nelle ultime ore grazie alle dichiarazioni dello stesso imprenditore digitale, che dopo alcune settimane dalla rottura con la ex decide di rompere il silenzio.si apre quindi ai microfoni di 361Magazine raccontando lalalungacone dissipando quei dubbi che aleggiavano ormai da troppo tempo in rete e tra le pagine social dei media di settore. Dopo tanti anni insieme,Gucci si sono? La risposta diè spiazzante, ma lucidissima: «non mi amava più», dichiara l’influencer.