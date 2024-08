Fine vita dal Vaticano nessuna apertura su eutanasia e suicidio assistito | No assoluto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) No all’, sì alle cure palliative e a uno “spazio per la ricerca di mediazioni sul piano legislativo”, in cui trovi spazio il contributo dei credenti. È la posizione della “Pontificia Accademia per la” sul, espressa in un vademecum dal titolo Piccolo lessico del. Il documentoha fatto un certo scalpore, perché quell’alle mediazioni legislative sulè stata letta in maniera forzata come un’, seppur appena accennata, sul. Non è così, e lo ha chiarito con fermezza il presidente dell’Accademia, monsignor Vincenzo Paglia. “Mi sembra che la Chiesa abbia un messaggio chiaro e personalmente lo trovo rilevantissimo: siamo contro l’accanimento terapeutico da un lato, e contro ogni forma didall’altro”, ha spiegato il monsignore parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos.