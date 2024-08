Cordinier il cuore della Virtus ai Giochi Banchi studia come sfruttare i suoi muscoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Partita dopo partita l’atletismo di Isaiasi sta evidenziando in modo costante alle Olimpiadi di Parigi. Iventi punti messi a segno martedì contro il Canada hanno consentito alla Francia di staccare il biglietto per le semifinali, con i transalpini che questo pomeriggio affronteranno la Germania in un scontro storico che deciderà quale delle due andrà a contendere la medaglia d’oro a chi vincerà l’altro match tra Serbia e Stati Uniti.