C’è un problema sul suo conto bancario | truffa da 390 euro a una 35enne di Seriate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024). Truffe telefoniche, una piaga che non conosce sosta. Una donna di 35 anni diè stata vittima di una frode studiata a tavolino unendo dialettica e tecnologia. Tutto è iniziato con un messaggio sul telefonino che sembrava provenire dalla propria banca, che la avvisava di una possibileai suoi danni. Pochi minuti dopo suona il telefono e la voce all’altro capo si qualifica come un funzionario della banca stessa, che confermava la frode: dice alla donna di effettuare tre bonifici dal proprioa un altro, di cui il presunto funzionario aveva fornito le coordinate. Il tutto per proteggere il denaro da un possibile tentativo di furto. Ovviamente al telefono c’era untore, ma il numero da cui proveniva la chiamata era simile a quello del centralino della banca.