Carboni si presenta al Marsiglia | Sensazioni molto positive De Zerbi ideale per me!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 8 agosto 2024) Valentinsi èto come nuovo calciatore del. Le emozioni, il legame con la città e il ruolo di Roberto Detra i temi da lui affrontati. FORTI EMOZIONI – Valentinha pronunciato le sue prime parole da calciatore delai canali ufficiali del club francese. Il calciatore argentino ha espresso parolesul significato del suo approdo in Francia, ponendo l’accento su cosa lo affascina del: «Per me èimportante sentire l’amore e la passione dei tifosi, sono una parte essenziale di questo club. Ilpossiede una tifoseria incredibile, con molta gente che segue la squadra allo stadio a ogni partita».