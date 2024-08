Caldo in aumento dal weekend qualche temporale su Alpi e Appennino 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - Prossimi giorni con tempo per lo più asciutto e soleggiato in Italia ad eccezione disullee lungo l'Appennino. Il secondodi agosto vedrà un ulterioredelsulla nostra Penisola con anomalie positive anche di 8 gradi e massime che non faticheranno a raggiungere i +40 gradi. La settimana di Ferragosto pero', stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, porterà un abbassamento del flusso instabile sull'Europa centro-occidentale il quale potrebbe lambire anche il Mediterraneo. Possibile dunque undell'instabilità con temporali soprattutto al Centro-Nord, accompagnati da un lieve calo delle temperature. PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi.