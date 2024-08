Borderlands il film è fedelissimo ai videogiochi dai quali è tratto e forse dovreste provarli prima di giudicarlo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo 15 anni (il primo episodio è del 2009) e circa 75 milioni di copie vendute, quest’anno la saga videoludica diha ricevuto la consacrazione del cinema. Il cast è di assolutatà: Cate Blanchett è una Lilith credibilissima, il robottino Claptrap - con la voce di Jack Black - è spassoso dal primo all’ultimo minuto e sia il personaggio di Tiny Tina (Ariana Greenblatt) che Moxxi (Gina Gershon) vengono finalmente esplorate un pochino più a fondo. Detto questo, il, che si inserisce nella saga come prequel del primo videogame, è incentrato sulla massima aderenza al materiale originale. I personaggi, le armi e i luoghi sono immediatamente riconoscibili, specie per chi si è già cimentato con idella serie. Non a caso il logo di Gearbox Software, che li crea e distribuisce, campeggia anche nei titoli di testa sottolineando una collaborazione diretta.