A che ora la 10 km di Paltrinieri e Acerenza alle Olimpiadi | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tolto quest’oggi il velo sulle gare di nuoto di fondo. Alla fine la Senna è la protagonista delle competizioni, come dimostra anche la gara femminile in corso di svolgimento in questi minuti. Domani però sarà il turno della gara maschile. Per l’Italia vedremo protagonisti Gregorioe Domenico. Il primo vorrà impreziosire la sua già buona competizione a cinque cerchi, che lo ha visto mettersi al collo un argento e un bronzo in corsia, e vorrà provare a indossare l’ultima medaglia che gli manca in carriera. Ma il secondo non vorrà sicuramente fare da figurante e proverà a giocarsi le sue carte. La gara maschile dei 10 chilometri di fondo verrà disputata il prossimo 9 agosto d7.30.