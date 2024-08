WWE | Ethan Page mantiene il titolo a NXT Great American Bash

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Da quandoè arrivato a NXT qualche mese fa, è diventato il bersaglio principale di Oro Mensah dei Meta-Four. Ciò avvenne dopo chesconfisse la coorte della sua fazione, Noam Dar, portando quindi Mensah ad essere alla costante ricerca di “All Ego”. Ciò ha portato a diversi attacchi versodentro e fuori dal ring, e ha anche messo a segno diversi finti schienamenti di Oro Mensah sunel suo tentativo di mettere in imbarazzo. Il duo si è incontrato durante la prima settimana di NXTper firmare il contratto per il loro match titolato ufficializzato per la settimana 2 dello show.