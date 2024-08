Terribile incendio in Spagna migliaia di ettari di bosco distrutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Undi vaste dimensioni sta devastando la provincia di Toledo, nella regione della Castilla-La Mancha, nellacentrale. Le fiamme hanno già distrutto circa 2.500di, e l’emergenza è stata dichiarata nella zona colpita. L’è scoppiato ieri a mezzogiorno nella città di La Estrella, dopo un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Attualmente, l’si sta estendendo verso le zone limitrofe dell’Estremadura, aggravato dalle raffiche di vento e dalla vegetazione predominante, costituita da ginestre e cespugli. Sono in azione 160 operatori, supportati dall’Unità Militare di Emergenza (UME), per cercare di contenere e spegnere le fiamme. Circa 1.500 persone sono state avvisate di non lasciare le loro case a causa del fumo denso. L’e il fumo hanno creato condizioni di emergenza per la salute pubblica nella zona colpita.