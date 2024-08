Scopriamo gli Etruschi Le iniziative a Carmignano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), terra di(e non solo). E gliescono dai libri di storia per svelare i tesori di questa antica civiltà diffusa ai piedi del Montalbano, con tante occasioni ad agosto per la gioia di grandi e piccini. Il cuore del parco archeologico è il Museo di Artimino "Francesco Nicosia". Ogni giovedì sera apertura straordinaria dalle 20 alle 23, un’opportunità per visitare la mostra "Avori principeschi" con 80 reperti rinvenuti dal sito di Montefortini a Comeana. Natura e storia faranno da sfondo venerdì 9 agosto all’itinerario dal titolo "Sotto il cielo degli": passeggiata al calar del sole alla necropoli di Prato Rosello dove, nel silenzio del bosco, sarà possibile visitare i tumuli