Ritrovato un reperto storico stop al cantiere di via Camozzi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Bergamo.ai lavori in viaa Bergamo. Nel, in corso all’incirca all’altezza del supermercato Pam, poco dopo l’intersezione con via Madonna della Neve, è statoun. Le informazioni sinora disponibili sono ancora frammentate, ma sembra che si tratti di un muro o comunque di un manufatto antico. “Ilfa capo ad A2A ed è stato allestito per consentire le opere di implementazione del teleriscaldamento – afferma l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Bergamo, Ferruccio Rota -. Rispetto al ritrovamento, il Comune di Bergamo ha ricevuto aggiornamenti dal capoche sta seguendo la direzione lavori. Ad ora è possibile confermare che è stato rinvenuto un, presumibilmente un pezzo di parete antica. Per questa ragione, al momento, i lavori si sono fermati.