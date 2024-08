Parigi 2024 Molinarolo sesta col record personale nella finale dell’asta Oro Kennedy

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ninaè la nuova campionessa olimpica del salto con l’asta femminile. L’australiana a 4.90 (stessa misura che le ha consegnato il titolo mondiale) precede sul podio la statunitense Katie Moon (argento) e la canadese Alysha Newman (bronzo), entrambe fermate a 4.85. Nessuna italiana era mai riuscita a superare il turno eliminatorio alle Olimpiadi nel salto con l’asta. Ragion per cui l’avventura adi Elisae Roberta Bruni era già da incorniciare ancor prima dellache le ha viste chiudere rispettivamente al sesto e al quattordicesimo posto con 4.80 e 4.60. Se poi si aggiunge il primatoa 4.70 per, ecco che i motivi per sorridere sono davvero tanti. La classe 1994 di Soave – già prima astista italiana a qualificarsi per lanei Mondiali all’aperto nel 2023 – si mette in luce con un percorso netto: supera 4.40, 4.60 e 4.