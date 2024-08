Opere pubbliche Finalmente la sede per Fonte di Mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Con l’avvenuta approvazione in consiglio comunale, della variazione del piano delle, l’assise ha dato il via alla realizzazione nel corso del 2024 di quattro interventi che spaziano da civico cimitero, alla realizzazione della tanto attesa nuovadel quartieredi(l’unico ancora senza una struttura a sua disposizione per le attività statutarie), alla rigenerazione del campo sportivo ‘Martellini’. Ma ci sono anche altri interventi finanziati con variazione di bilancio che riguardano le scuole cittadine, ma anche la sicurezza. Su quest’ultima problematica, sono stati destinati altri 50mila euro per la parte finale del sistema di videosorveglianza in zona Pescolla, quella che nei mesi scorsi, era stata bersagliata da ripetuti episodi di furti o tentati tali e che aveva indotto i residenti a scendere in strada a difesa della loro serenità.