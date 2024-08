Monte dei Paschi inizia il nuovo viaggio | in sei mesi utile netto a 1 159 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Siena, 7 agosto 2024 – Dopo una ’banca commerciale semplice e chiara’, le politiche drastiche di risanamento, l’avvio del Rinascimento, Luigi Lovaglio usa la metafora delper battezzare la nuova stagione deldei. "Tre anni fa, quando presentammo il piano per la prima volta, si parlava di quello che avevamo ereditato dal passato. Poi abbiamo raggiunto quello che ho definito il Rinascimento, la rinascita. Oggi siamo una banca chiara e semplice che ruota attorno ai propri clienti e che è in grado di mettere insieme la tecnologia con il tocco umano. Il che significa che siamo pronti per il futuro". E’ il claim che tiene insieme una semestrale con tutti i numeri positivi e l’aggiornamento dei target di piano industriale sempre più ambiziosi.