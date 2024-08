L’Open Fiber Tour entra nel vivo Camper in viaggio verso i borghi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Idi Opensono indi Abruzzo, Marche e Sicilia. Si tratta di un vero e propriosul territorio italiano con cui l’azienda leader nella costruzione dell’infrastruttura FTTH, in collaborazione con gli operatori partner, punta a spingere l’adozione della “fibra ottica fino a casa”, l’unica tecnologia in grado di garantire una connettività gigabit sicura e stabile. Grazie al lavoro di Open, l’Italia ha fatto passi da gigante per superare il digital divide. La diffusione dell’infrastruttura in fibra ottica nel Paese ha raggiunto il 60% di copertura avvicinandosi alla media europea del 65%. il take up, cioè l’effettivo utilizzo della fibra ottica da parte delle famiglie italiane, rimane tuttavia ancora basso, attestandosi al 27% contro una media europea del 53%.