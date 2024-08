Logan Paul | Invidio Roman Reigns non ha bisogno di rischiare il proprio corpo per essere amato dai fan

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024)non sbaglia un colpo, testimone l’ultimo incontro che lo ha visto difendere la cintura degli Stati Uniti contro LA Knight. Il match è stato appassionante, ma il culmine è stato raggiunto con l’ennesima mossa spettacolare dell’ex campione, un meraviglioso springboard-twisting moonsault. La manovra è stata davvero mozzafiatante, ma ad alto tasso di rischio. Come si fa? Nel corso del podcast Imsive,ha ammesso diso di wrestler come, che riescono a rimanere in salute e a coinvolgere i fan anche solo con le loro storie: “Sonoso di gente come, che non devono mettere in pericolo il loro, e la loro salute, perché la gente è molto coinvolta nella loro storia. È una nota positiva, una nota da veterano, ma questa è la parte più difficile.