LIVE – Italia-Ungheria pallanuoto maschile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’si prepara a sfidare l’nei quarti di finale del torneo olimpicodi. Il Settebello ha concluso la fase a gironi in seconda posizione nella Pool A, perdendo solo contro la Grecia. Dall’altra parte del campo si troverà l’, terza nella Pool B e con due sconfitte collezionate nella fase a gironi. I ragazzi di Alessandro Campagna sono pronti a lottare fino all’ultimo secondo disponibile per agguantare un pass per la semifinale dei Giochi di. Il fischio di inizio della partita è in programma per le 20:35 di mercoledì 7 agosto, con Sportface.it che vi terrà compagnia lungo tutto il match, aggiornandovi in tempo reale sull’andamento dell’incontro.