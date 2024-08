ITALIA – FRANCIA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Come non ricordare ancora quello che è successo due giorni fa, con gli azzurri che si sono trovati con le spalle al muro e ad un passo dall’eliminazione dal torneo olimpico. Ricordiamo che gli azzurri erano sotto 2 set a 0 e 24-21 al terzo set, risultato tutto a favore del Giappone che ha disputato unastratosferica sotto ogni fondamentale. L’sembrava ormai ai titoli di coda, ma forse proprio in quel momento è uscito il nostro orgoglio che ci ha permesso di ribaltare unache era totalmente compromessa. Capitan Giannelli è andato al servizio in uno dei momenti più delicati, mettendo in scena una serie di servizi ed un ace prezioso che ha permesso agli azzurri di rientrare decisamente in