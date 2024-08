Intervista al compositore di Batman | Caped Crusader Frederik Wiedmann

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Un’innovativa colonna sonora per una Gotham anni ’40: L’aldi Prime Video, la nuova serie animata di JJ Abrams e Bruce Timm, promette di offrire ai fan un’esperienza unica, grazie anche alla magistrale orchestrazione di, noto per la sua versatilità e creatività, ha raccontato a ComingSoon il processo creativo che ha portato alla realizzazione della colonna sonora di questa attesissima serie. Cosa ti ha ispirato a ispirarti alle colonne sonore dei film degli anni ’40 per la colonna sonora di: Il concept principale dei produttori era quello di ambientare lo spettacolo in un’epoca Art Deco, con Gotham City caratterizzata da elementi visivi tipici degli anni ’40.