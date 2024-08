Hockey prato femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari semifinali 7 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) O dentro o fuori. O storia, o disfatta., mercoledì 7, alledisi giocano ledel torneodisu: due incontri tutti da vivere, in programma alle 14:00 e alle 19:00. Il primo match in programma vedrà confrontarsi Olanda e Argentina, ovvero le finaliste di Tokyo 2020. In Giappone a vincere fu la compagine orange (che in questa edizione si è sbarazzata ai quarti della temibile Gran Bretagna). Chi riuscirà a spuntarla questa volta? Lo scopriremo dopo le 14:00. Alle 19:00 invece si sfideranno Belgio e Cina. Il primo team citato, molto forte in campo maschile, non ha mai raggiunto una finale della rassegna a cinque cerchi. La Cina invece fu finalista a Pechino 2008, ma dovette cedere il passo nell’ultimo atto proprio all’Olanda.