Ho un tumore | l’annuncio choc del giovane tiktoker Stefano Ciricllo

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Cirillo,di Borgosatollo, in provincia di Brescia, ha un. Lo ha annunciato lui stesso con un video per i suoi oltre 200mila follower. La clip, pubblicata lo scorso 5 agosto, ha registrato oltre 4,5 milioni di visualizzazioni in poco più di 48 ore. “Comunque la vita è così strana Un giorno a caso in estate scopri di avere un cancro maligno”, si legge nel messaggio in sovrimpressione del breve filmato, in cui si vede ilmentre guida in auto e mentre viene rasato in testa da un’operatrice sanitaria, probabilmente prima di subire un intervento chirurgico. In sottofondo, suona il brano “Eulogy” di Zach Bryan. “Andrà tutto bene”, è la frase che accompagna il video. @