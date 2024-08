Gol a profusione mentre i Gunners sconfiggono i campioni tedeschi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-07 21:20:06 Ecco quanto riportato poco fa: L’Arsenal è tornato alla vittoria nella pre-stagione in grande stile, grazie a tre gol nei primi 38 minuti della vittoria per 4-1 suiin carica della Germania, il Bayer Leverkusen, all’Emirates Stadium. L’unica sconfitta del Leverkusen della scorsa stagione è stata nella finale di UEFA Europa League contro l’Atalanta; la squadra di Xabi Alonso era rimasta imbattuta nelle due partite di avvicinamento alla difesa del titolo, per poi ritrovarsi sotto per 2-0 dopo nove minuti. Oleksandr Zinchenko ha completato un’abile azione di squadra per aprire le marcature all’ottavo minuto, prima che Leandro Trossard dimostrasse un gioco di gambe intelligente per segnare un minuto dopo. Una prestazione pre-stagionale impeccabile foto.twitter.