GIGI D’AGOSTINO | il capitano della dance mondiale al Festival di Majano giovedì 8 agosto

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildiattende la stellasua 64a edizione. Domani,, sul grande palco dell’Area Concerti del, a far saltare e ballare il pubblico ci penserà ilmusica, che dopo il suo grande ritorno sulle scene sarà aper l’unica data nel Nordest del suo selezionatissimo tour, che lo ha già visto protagonista a Milano, Roma, Rimini e Torino. I biglietti per il concerto, organizzato da Pro, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del, situate in Via P. Zorutti, dalle ore 16.00. L’apertura dei cancelli è in programma alle 18.00 dai due ingressi predisposti in Via P. Zorutti e Via C. di Pers. L’inizio del concerto è in programma alle 21.30.