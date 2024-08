Forte grandinata si abbatte su Torino | auto e pedoni in difficoltà

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo quella violenta della scorsa settimana, una nuovasi è abbattuta su: il cielo si è rannuvolato velocemente, a partire dalla zona Ovest della città e i temporali sparsi sono diventati grandine in pochi minuti. Una situazione che ha messo in, in cerca di ripari, memori soprattutto dei danni causati nei giorni scorsi dalla grandine.Leggi anche: L’allarme dei meteorologici: “In arrivo temporali di calore” Strade allagate e disagi Si registrano numerosi disagi, con segnalazioni di strade allagate, anche in centro città, e blackout, in particolare nella zona Nord di. La grandine al momento sembra aver dato tregua, mentre i vigili del fuoco stanno intervenendo per il distacco di vetri e cornicioni in alcune vie del centro, come nella zona di via Garibaldi e via Cernaia.