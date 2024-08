Firenze due visite guidate in notturna alla mostra ‘L' incanto di Orfeo’ per San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 - Per la festività di San, a cui i Medici sono stati storicamente legati, la Città Metropolitana die MUS.E, in collaborazione con l’orchestra La Filharmonie, presentano un programma speciale all'interno di Palazzo Medici Riccardi storica residenza della famiglia. Nella serata del 10 agosto infatti saranno proposti due itinerari eccezionaliscoperta dellaL'di Orfeo. Nell'arte di ogni tempo, da Tiziano al contemporaneo, in corso fino all’8 settembre nelle sale terrene del museo. Sia alle 19 che alle 20.30 sarà possibile prendere parte a dueparticolari (prenotazione obbligatoria), chenarrazione di opere scelte intrecceranno interventi musicali correlati all'incredibile storia di Orfeo, poeta cantore per antonomasia, e della sua amata Euridice.