F1 | Ecco Oscar Piastri l’anti Verstappen del 2024

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un anti Maxiche non era pronosticabile all’inizio della stagione di Formula 1 in corso.si è preso le luci della ribalta, non solo in McLaren: l’australiano, arrivato nella scuderia papaya al termine di una lunga controversia con Alpine, si sta sempre più imponendo come top pilota all’interno di questo Mondiale. Il tutto è certificato, ovviamente, dalla prima vittoria in carriera in F1 (fortemente sponsorizzata dal team) e dal secondo posto nella classifica corridori davanti, anche, al più pronto, così si pensava, compagno di squadra Lando Norris. Le parole didopo la gara di Formula 1 in Belgio (Crediti foto: McLaren Facebook)“Pensavo di potercela fare, avere pista libera oggi faceva un’enorme differenza.