Estate nel piatto | ricette fresche e gustose per agosto

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Cibi freschi, leggeri e ricchi di sapore L’è la stagione perfetta per godere di cibi freschi, leggeri e ricchi di sapore. Con il caldo che ci accompagna, è fondamentale scegliere ingredienti che non solo ci rinfreschino, ma che siano anche nutrienti e facili da preparare. Ecco una selezione delle miglioriestive che ti aiuteranno a vivere al meglio questa stagione. Insalate Estive:zza nelInsalata di Anguria e Feta Ingredienti: anguria, feta, cetrioli, menta, olio d’oliva, sale e pepe. Preparazione: Taglia l’anguria e i cetrioli a cubetti. Sbriciola la feta e mescola il tutto in una ciotola con foglie di menta fresca. Condisci con olio d’oliva, sale e pepe. Questa insalata è perfetta per un pranzo leggero o come contorno rinfrescante.